20:28, Сегодня

В опросе от Зеленского нашли неточность: "слуга народа" дал объяснение Сергей Швец прокомментировал вопрос о Будапештском меморандуме

Нардеп из фракции "Слуга народа" Сергей Швец в эфире телеканала "Украина 24" объяснил неточность во всеукраинском опросе по инициативе президента Владимира Зеленского.

Ведущая отметила, что на вопрос о Будапештском меморандуме "за" ответили 74,21%, "против" 17,21% - в сумме получается 91,42%. На вопрос, куда делись еще 8,5%, Швец ответил:

"Эта разница делась на погрешность, я так понимаю. Это консультация с народом - результаты будут обобщены и проанализированы".

Читайте также: "Я хочу прочувствовать народ": Зеленский назвал причины опроса

Нардеп добавил, что после опроса "вероятно будут внесены инициативы со стороны президента или Рады как референдум, чтобы он имел юридическое значение".

Читайте также: Опрос Зеленского: министр объяснил, почему украинцы не поддержали один из вопросов

Напомним, Верховная Рада может рассмотреть два законопроекта, касающиеся вопросов всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского - насчет сокращения состава Верховной Рады до 300 депутатов и насчет легализации медицинского каннабиса.