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Выборы очень пестрые — политолог прокомментировал результаты голосования Владимир Фесенко назвал главную сложность местных выборов и рассказал, какими теперь будут местные советы

О главных проблемах во время местных выборов, которые состоялись 25 октября, рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24".

"Основная сложность в том, что выборы очень пестрые. Разная ситуация, разная конфигурация в разных городах. В некоторых городах были попытки задействовать админресурс, и ЦИК вынуждена была менять состав комиссии. Были попытки использовать грязные технологии, двойников, подкупы и так далее. Но тут МВД поработало в координации с сетью "Опора" и с ЦИК", — сказал он.

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Политолог прокомментировал результаты по партиям.

"Выборы сложные. С точки зрения масштабов и разнообразия они, возможно, сложнее, чем президентские и парламентские, потому что в каждом городе, регионе своя острота борьбы. Но в целом результаты прогнозируемые. Основной победитель — партии местных элит. Явка меньше, чем прогнозировалось, и стала рекордной, но это связано с эпидемией. Как ни парадоксально, этот фактор помог местным партиям — у них более консолидированный электорат. А вот избиратели парламентских партий, особенно у кого молодой электорат — "Слуга народа", "Голос" — не все пришли на участки", — сказал он.

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Фесенко рассказал, как распределились симпатии избирателей в разных регионах.

"Но в целом результаты такие, что у нас будет очень плюралистический состав местных советов. Среди лидеров снова "Слуга народа", несмотря на снижение рейтинга, они будут доминировать в областных советах. В русскоязычных регионах ОПЗЖ будет больше представлена, в галицких — "Европейская солидарность". "Голос" даже без Вакарчука показал неплохой результат, "Батькивщина" сохранила позиции. Но десятки местных партий будут также представлены в местных советах", — сказал он.

По мнению эксперта, в основном, хотя и не без нарушений, выборы прошли демократично.

Ранее корреспондент телеканала "Украина 24" рассказал, как происходит подсчет голосов после выборов в Киеве.