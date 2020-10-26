"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Резников

Главные темы эфира - ситуация на Донбассе и будущее "Минских соглашений"

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Резников

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - вице-премьер-министром Украины, министром по реинтеграции оккупированных территорий Алексеем Резниковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Кто тормозит мирный процесс?
  • Почему не работает Минский протокол?
  • Сможем ли мы заменить "Минские соглашения" Будапештским меморандумом?

Смотрите 26 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Алексей Резников Наталья Влащенко