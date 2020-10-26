"ХАРД с Влащенко": гость студии - Алексей Резников
Главные темы эфира - ситуация на Донбассе и будущее "Минских соглашений"
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - вице-премьер-министром Украины, министром по реинтеграции оккупированных территорий Алексеем Резниковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Кто тормозит мирный процесс?
- Почему не работает Минский протокол?
- Сможем ли мы заменить "Минские соглашения" Будапештским меморандумом?
Смотрите 26 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".