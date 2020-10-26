"Слуга народа" будет представлена везде — в партии похвастались результатами выборов

Итоги местных выборов, которые прошли 25 октября, для своей партии прокомментировала нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Я могу сказать, что однозначно победила децентрализация как таковая. Это мы видим по результатам экзитполов и предыдущих выборов по городским советам, потому что мэры больших городов первыми воспользовались направлением средств и полномочий на местный уровень.

В целом мы ожидаем, что у "Слуги народа" по всей Украине, если свести все советы всех уровней, будет наибольшее количество мандатов среди партий. Мы рассчитываем на то, что "Слуга народа" будет представлена в каждом областном совете, кроме Донецкой и Луганской областей, где не проводились выборы. И мы, очевидно, будем единственной партией, которая будет иметь представительство во всех областях без исключения", — сказала она.