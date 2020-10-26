"Слуга народа" будет представлена везде — в партии похвастались результатами выборов
Евгения Кравчук рассказала, где и на каком месте будет представлена в регионах "Слуга народа"
Итоги местных выборов, которые прошли 25 октября, для своей партии прокомментировала нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".
"Я могу сказать, что однозначно победила децентрализация как таковая. Это мы видим по результатам экзитполов и предыдущих выборов по городским советам, потому что мэры больших городов первыми воспользовались направлением средств и полномочий на местный уровень.
В целом мы ожидаем, что у "Слуги народа" по всей Украине, если свести все советы всех уровней, будет наибольшее количество мандатов среди партий. Мы рассчитываем на то, что "Слуга народа" будет представлена в каждом областном совете, кроме Донецкой и Луганской областей, где не проводились выборы. И мы, очевидно, будем единственной партией, которая будет иметь представительство во всех областях без исключения", — сказала она.
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Кравчук выразила надежду, что после выборов центральная власть наладит связь с регионами.
"Было определенное противостояние между центральной властью и мэрами, представителями местных элит. Я надеюсь, что предвыборный период уже прошел и дальше мы сможем нормально наладить работу с местной властью", — добавила она.
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Также Кравчук рассказала, где для "Слуги народа" ожидается первое место среди партий.
"Самые высокие результаты партии "Слуга народа" — это центральные области, будет первое место в Житомирской, Полтавской, Киевской области. И у нас есть победа, мы уже видим по параллельному подсчету голосов, на довыборах в Черниговской области, в 208 округе. Наш кандидат Анатолий Гунько побеждает Олега Ляшко", — сказала она.
Ранее Кравчук прокомментировала итоги всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского, который прошел одновременно с местными выборами.