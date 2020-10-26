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Закрепим на постоянной основе — в "Слуге народа" прокомментировали опрос от Зеленского Евгения Кравчук рассказала о выводах после всеукраинского опроса по инициативе президента

Итоги всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского, который прошел в день местных выборов 25 октября, прокомментировала нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что мы сделаем определенные выводы по организации процесса. То, что мы видели, например, представитель "Опоры" голосовал несколько раз, это, конечно, исключения, которые попадают в медиа, но большинство голосовали по одному разу и никаких нарушений не было. Кроме того, есть экзитпол, который и был для того, чтобы результаты можно было проверить официальными результатами. Поэтому я думаю, что официальные результаты, которые, наверное, будут сегодня обнародованы, должны совпасть с результатами экзитпола в пределах погрешности 2-3%", — сказала она.

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По словам Кравчук, подобные опросы стоит ввести в постоянную практику.

"В целом, что я видела на участке, где я голосовала, люди охотно подходили (проходить опрос — ред.). Такой инструмент прямой демократии — правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "Дія". Конечно, это не будет иметь юридических последствий, потому что их может иметь только референдум. Но опрос большого количества респондентов — это способ сверяться в режиме реального времени", — отметила она.

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Кравчук прокомментировала ответы украинцев на вопросы.

"Для меня результаты не стали неожиданностью. Я и по встречам с избирателями, и по социсследованиям отслеживала определенные тенденции. Я была уверена, что вопрос сокращения количества депутатов будет иметь большую поддержку. Это может быть дополнительным аргументом при голосовании во втором чтении за закон, внесенный Владимиром Зеленским. Теперь посмотрим, какие партии решатся поддержать мнение народа и голосовать за сокращение. Приятной неожиданностью был высокий результат вопроса о медицинском каннабисе. Тут уже готовы несколько законопроектов, и теперь дискуссия будет в парламенте", — сказала депутат.

Ранее журналист Дмитрий Гордон жестко высказался об опросе из пяти вопросов, анонсированном президентом Владимиром Зеленским.