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Голосуют иностранцы — в "Опоре" рассказали о ходе опроса от Зеленского Ольга Айвазовская рассказала, на скольких участках проводится опрос по инициативе президента

Опрос по инициативе президента Владимира Зеленского, в котором украинцы должны дать ответ на пять вопросов, проводится на чуть более чем половине избирательных участков на местных выборах.

Об этом рассказала генеральный директор сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире канала "Украина 24".

"Мы мониторим процесс (опроса президента – ред.), не по содержанию, конечно, потому что к релевантности это не имеет никакого отношения, это не социологический опрос, мой коллега в Хмельницком семь раз проголосовал. И также у нас есть факты, когда голосуют иностранцы, им никто не запрещал. Даже эти иностранцы говорят, что они не граждане Украины, и все равно их приглашают голосовать. Но мы поставили задачу нашим наблюдателям: сосчитать, на каком количестве участков реально есть опрос возле помещений для голосования", — сказала она.

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Айвазовская назвала цифры по разным регионам Украины.

"По нашим подсчетам, на 55% участков возле помещений, не внутри, есть представители компании, которая проводит опрос. В разрезе регионов – больше всего участков покрыто на юге, 78,65%, меньше всего - на западе, 37,81%. Центр и восток – фактически по 55% с небольшим хвостиком. Это определенным образом репрезентирует качество кампании – на западе сложнее, потому что аудитория там преимущественно критикует идею такого опроса. Погрешность статистики около 4%, тем не менее она показательна", — сказала она.

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