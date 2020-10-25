Местные выборы в Украине идут на рекорд — политолог объяснил причину
Игорь Рейтерович рассказал, почему многие люди решили не идти голосовать
Местные выборы в Украине, которые проходят 25 октября, могут стать рекордными из-за низкой явки. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович.
"Явка катастрофически низкая. Скорее всего, она будет самая низкая за все времена местных выборов, я уже не сравниваю с парламентскими или президентскими.
По поводу порога – у нас в законе это не прописано, даже если бы четыре человека пришли на выборы, они были бы признаны состоявшимися. Единственное, что на будущее это подрывает такое понятие, как легитимность выбранных местных голов и так далее, потому что их конкуренты, которые проиграют, смогут всегда сказать, что мало людей проголосовало", — сказал он.
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"Коронавирус – главная причина, думаю, что очень много людей решили не рисковать. У нас всегда очень дисциплинированно ходили голосовать люди пожилого возраста, но на эти выборы они не пошли чисто по вопросам безопасности. Выехали куда-то на дачу и решили оттуда не выезжать, считая, что если они заболеют, у них не будет ресурсов на лечение. И это существенно повлияло на явку. Это плохо, потому что выборы крайне важны — 95% всех вопросов, которые нас интересуют, решаются на местном уровне", — сказал он.
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