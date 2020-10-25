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"Ночь выборов с Савиком Шустером": первые итоги выборов, экзит-полы, онлайн-трансляция Совместно с телеканалом «Украина 24» студия Савика Шустера заказала независимые экзит-полы в 12 городах

25 октября в эфире телеканала «Украина 24» с 19:30 премьера — «Ночь выборов с Савиком Шустером». Уникальность программы в том, что ее зрители первыми в стране узнают результаты местных выборов.

Совместно с телеканалом «Украина 24» студия Савика Шустера заказала независимые экзит-полы в 12 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы.

Зрители канала «Украина 24» узнают результаты эксклюзивных экзит-полов сразу после закрытия участков в 20.00.

В эфире эксклюзивной программы влиятельные политики, лидеры и кандидаты после завершения избирательной кампании отвечают за свои слова и обещания.