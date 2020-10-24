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Местные выборы: у Авакова рассказали о нарушениях в день тишины В МВД предупредили кандидатов, что "выигрывать и проигрывать надо честно"

В день тишины перед местными выборами в Украине в полицию поступили сотни сообщений о нарушении избирательного законодательства и незаконной агитации.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко.

"Окончательные итоги будем подводить вечером, после 23:59. По состоянию на данный момент можно говорить о более чем 700 сообщениях. В основном они касаются незаконной агитации, остатков агитации. К сожалению, у нас ситуация, когда не все сотрудники штабов, политики понимают, что выигрывать и проигрывать надо честно", - сообщил он.

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Варченко рассказал, что зафиксирована фейковая агитационная продукция, "которая намекает на политическую партию, используя цвета и политические лозунги партии".

"Это также является нарушением законодательства, в частности ст. 52 КоАП. Наказание может быть до 5100 гривен. Диапазон штрафов очень разный, начиная от 17 грн за административные нарушения во время предвыборной кампании. Платят политики, платят члены их команд, есть сотни уплаченных штрафов", - заявил он.

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По словам советника главы МВД, на местных выборах всего более 140 тыс. сотрудников правоохранительной системы будут привлечены к охране общественного порядка.

"31,5 тыс. участков будут охранять около 50 тыс. полицейских. Маршруты дежурств Нацгвардии, полиции будут привязаны к тем местам, где расположены участки", - сказал Варченко.

Напомним, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко предупредил, что полиция может квалифицировать как мелкое хулиганство порчу бюллетеней для опроса украинцев, который инициировал президент Владимир Зеленский.