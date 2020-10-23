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Было очень страшно - "слуга народа" рассказала об обстрелах на Донбассе Елена Шуляк рассказала о нарушениях режима тишины в зоне ООС

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о своей рабочей поездке на Донбасс в зону ООС и поделилась впечатлениями от увиденных ею обстрелов.

"Почти три месяца идет режим тишины и так называемое перемирие. Я первый раз позавчера ночевала на Донбассе, впервые в моей жизни - это был район Авдеевки. И четыре раза я видела, как были обстрелы. Мне было очень страшно. И когда я с утра пошла говорить с местными жителями, и говорила о том, что ночью были обстрелы, это очень страшно... Они на меня смотрели, как на не очень умного человека и говорили: "Ты что, это не обстрелы, страшно – это совсем другое, когда стреляют постоянно и не из таких видов оружия", - рассказала Шуляк.

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По ее словам, на мелкие провокации украинские военные не реагируют.

"Были выстрелы, и сразу полетел беспилотник ОБСЕ, который фиксирует все такие нарушения. Все это подается на подготовку к следующей нормандской встрече, все международные партнеры об этом знают. Что я хочу сказать? Даже эти четыре обстрела для меня были очень страшными. Что говорить о людях, которые там живут годами, под таким сумасшедшим давлением", - заявила депутат.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что рабочая поездка депутатов в зону ООС поможет им в будущем принимать взвешенные решения насчет перемирия, амнистии, статуса Донбасса и других вопросов.