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В Киеве прошел форум по безопасности при участии известных мировых политиков В Киевском форуме по безопасности участвовали Светлана Тихановская, Дональд Туск, Арсений Яценюк, Петр Порошенко

Беспрецедентный по уровню представительства Киевский форум по безопасности состоялся в столице 23 октября.

В списке тех, чьи имена звучали на ведущей украинской площадке в сфере безопасности, известные политические и общественные деятели мирового уровня, не требующие особого представления: Светлана Тихановская, Фрэнсис Фукуяма, Дональд Туск, Майкл Карпентер, Станислав Шушкевич.

Украинская сторона также была представлена наиболее влиятельными политиками. Среди них - представители руководства Верховной Рады Украины и правительства, лидеры парламентских партий, авторитетные общественные деятели.

Киевский форум основан фондом Арсения Яценюка в 2007 году.

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Высокое представительство участников собралось в Киеве для обсуждения того, как Восточной Европе, частью которой является Украина, усилить иммунитет против порабощения. В частности, как противостоять российским агрессивным планам.

Ранее председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк опубликовал статью в Financial Times "Европе нужен новый план для Беларуси и Восточной Европы", в которой он, в частности, призвал Запад принять новый план для стран Восточной Европы.

"Не смотрите на ваших европейских соседей с позиции доброжелательного, но экзотического восточного партнерства. Измените подход "вытянутой руки" протянутой рукой. На практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине ясный сигнал о достижимости цели вступления в ЕС и НАТО и, при условии выполнения четких планов, - ее реалистичность", - написал в статье дважды премьер-министр Украины

Эту идею поддержал президент Европейской народной партии Дональд Туск. В обращении к форуму он отметил:

"Это - верная идея. Я разделяю мнение, что такая миссия может выработать общее видение, как продолжить процесс исторического объединения Европы и ее освобождение от угроз авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения к человеческой и национальной свободе".

Профессор Стэнфордского университета, философ Фрэнсис Фукуяма - автор известной книги "Конец истории и последний человек", которая переведена более чем на 20 языков. Ученый неоднократно посещал Украину и выражал искреннее переживание за ее будущее. Обращаясь к форуму, он сказал:

"Украина - это ключевое государство для нынешней глобальной геополитики и для будущего демократии во всем мире. Если Украина не достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, ряд других стран региона тоже не смогут этого добиться. С другой стороны, Украина может вдохновить другие народы, стремящиеся жить в свободных и демократических обществах, как этого хочет сейчас так много белорусов".

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В рамках дискуссии, посвященной украинской повестке дня, выступили лидеры парламентских фракций Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Кира Рудик, мэр Львова Андрей Садовый, профессор Владимир Василенко.

В рамках дискуссии, посвященной ситуации в Беларуси и Восточной Европе, выступила Светлана Тихановская.

Итоговое обращение прозвучало от Майкла Карпентера, внешнеполитического советника вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Напомним, уже 3 ноября на выборах Джо Байден поспорит с Дональдом Трампом за место президента США.