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Это очень важно для Украины — американский философ о выборах в США Фрэнсис Фукуяма рассказал, как итоги выборов в США повлияют на поддержку Украины

Для Украины очень важно, кто станет следующим президентом США после выборов. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета, американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма во время Киевского форума по безопасности 23 октября, который транслирует сайт и телеканал "Украина 24".

"США — очень важная страна для Украины, и выборы (президента США — ред.) 3 ноября будут иметь исключительное значение. Президент Трамп ясно высказал свою благосклонность авторитарному режиму Путина в противовес демократической Украине. Пока что он не имел возможности деятельно продемонстрировать свои преференции, к примеру, сняв санкции с России. Но это может измениться, если его переизберут. При президентстве Байдена поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов будет восстановлена", — сказал он.

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Фукуяма рассказал, что для поддержки со стороны США Украина все равно должна выполнить ряд условий.

"Впрочем, Украине не стоит воспринимать поддержку США как нечто самоочевидное даже под руководством новой администрации. Эта поддержка во многом будет зависеть то того, продолжится ли развитие украинских демократических институций и достигнет ли страна прогресса в борьбе с коррупцией. Американские налогоплательщики не захотят, чтобы их доллары направлялись стране, где государственные ресурсы исчезают в карманах чиновников. Есть четкие шаги, которые страна может сделать для усиления антикоррупционных учреждений и подотчетности политиков. США должны видеть, что эти шаги предпринимаются", — сказал он.

Ранее Фукуяма рассказал, на какой большой риск пошел президент России Владимир Путин.