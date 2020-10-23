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Россия не изменила свои планы — экс-премьер назвал главную цель Путина Арсений Яценюк рассказал, что нужно делать Украине и Западу, чтобы противостоять России

Президент России Владимир Путин мечтает восстановить "тюрьму народов". Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности 23 октября, который транслирует телеканал "Украина 24" и сайт канала.

"Россия и Владимир Путин не изменили своих планов. Путин поставил ключевую цель — не просто восстановление Советского Союза. Цель Путина — восстановление тюрьмы народов. И в эту тюрьму он хочет посадить украинский народ, грузин, белорусов. Он мечтает посадить в эту тюрьму балтийские страны. Он мечтает о том, чтобы по-новому поделить мир. И западный мир уже сегодня должен найти ответ на вопрос: что делать с Россией?" — сказал он.

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Яценюк заявил, что западные страны должны объединиться для борьбы с диктаторскими режимами.

"Если сильный и свободный Запад не найдет ответа на этот вопрос, я могу сказать с учетом того, что Путин говорил на Валдае, кто найдет этот ответ. Путин ищет поддержки в Китае. Или мы как свободный мир объединяемся и защищаем наши ценности и становимся сильными, или диктаторские авторитарные режимы станут сильными и будут порабощать народы свободного мира. Для этого нам необходимо единство, и в первую очередь единство украинской нации. Мы можем иметь разные взгляды, разговаривать на разных языках, поддерживать разные политические партии, ходить в разные церкви. Но мы не можем по-разному смотреть на ключевые вещи. Мы должны быть едины в понимании того, что Украина — это высшая ценность для каждого гражданина Украины", — заявил он.

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Ранее Владимир Путин принял участие в дискуссионном клубе "Валдай", где в своей речи заявил, что мировой порядок после второй мировой войны был определен тремя победителями — СССР, США и Великобританией. Он отметил, что теперь Россию многие пытаются "списать со счетов", но ее не стоит недооценивать.