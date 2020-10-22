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Безопасность на выборах в Украине - у Авакова рассказали, для чего нужна авиация Вся правоохранительная система, кроме выборов, будет работать и по другим направлениям, заявил Варченко

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как правоохранители обеспечат охрану правопорядка в день выборов 25 октября.

«Вся система органов МВД - а это Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Государственная миграционная служба и Государственная служба чрезвычайных ситуаций - ориентирована на выполнение задач, связанных с организацией и проведением выборов, и обеспечение при этом безопасности граждан, связанных с этим процессом», - отметил советник министра.

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Он подчеркнул, что вся правоохранительная система, кроме выборов, будет работать и по другим направлениям, по которым она обычно работает - защищать жизнь, здоровье и имущество граждан от преступников, следить за общественным порядком на улицах.

«Более 350 тыс. сотрудников (МВД – ред.) настроены на это. 20 единиц вертолетной техники и самолетов также будут вовлечены в этот процесс и при необходимости будут готовы выполнить задание или по обеспечению переброски сил и средств, или для спасения людей, или для слежения за теми или иными ситуациями, за окружающей обстановкой», - заявил Варченко.

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21 октября заместитель главы МВД Сергей Гончаров сообщил, что в регионах созданы оперативные резервы МВД для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов. В частности, планируется привлечь авиацию.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала украинцев сообщать правоохранителям о случаях нарушения избирательного законодательства на местных выборах.