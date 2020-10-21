23:50, Вчера

Думал, что поедут в Донецк – экс-депутат раскритиковал "слуг народа" Михаил Поживанов обвинил нардепов в пиаре перед выборами

Экс-депутат Верховной Рады Михаил Поживанов в эфире телеканала "Украина 24" раскритиковал поездку нардепов от "Слуги народа" на Донбасс и назвал ее пиар-технологией.

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"Я вообще считал, что каждый народный депутат, если вы уже больше года народные депутаты, по своим направлениям должны были уже быть и в Донецкой, и в Луганской области. Когда я услышал, что едут на Донбасс, мне почему-то захотелось, чтобы вот тем маленьким автобусом по какой-то договоренности вместе с ОБСЕ эта группа нардепов поехала в Макеевку, в Донецк, в Горловку и встретилась с теми людьми, кто остался на той территории. Но оказалось, что нет, здесь идет речь совершенно о другом. И это не даст того результата, кроме пиар-технологии какой-то – перед выборами показать, что они едут", - заявил Поживанов.

По словам экс-депутата, ему "было неприятно слушать, что, проработав год и три месяца уже нардепами, большинство из них, обсуждая и принимая законы, там никогда не были, ни с кем не разговаривали и ничего не понимали".

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Как известно, более 100 народных депутатов из фракции "Слуга народа" отправились на Донбасс с рабочей поездкой на два дня.

Нардеп Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о целях поездки и об условиях пребывания.