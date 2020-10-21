23:12, Сегодня

Поездка "слуг народа" на Донбасс: депутат назвала главную цель Нужно, чтобы депутаты "видели и слышали своими глазами и своими ушами", считает Ирина Верещук

Рабочая поездка депутатов от "Слуги народа" в зону ООС поможет им в будущем принимать взвешенные решения насчет перемирия, амнистии, статуса Донбасса и других вопросов.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Мои коллеги-мажоритарщики из Донецкой и Луганской областей подговаривали коллег, которые имеют достаточно теоретическое представление, что сегодня происходит на Донбассе, даже именно в тех прифронтовых территориях, где не пройдут выборы в местные советы", - сказала Верещук.

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По ее словам, нужно, чтобы депутаты "видели и слышали своими глазами и своими ушами, что происходит".

"И тогда, когда придет время и они будут решать для себя, голосовать или нет за законопроекты, например, об амнистии или новый законопроект о местном самоуправлении на территории Донецкой и Луганской областей - пусть для себя примут решение, как голосовать, как приобщаться к этому процессу, и нужен ли нам процесс перемирия, продлевать или нет", - пояснила "слуга народа".

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Как известно, более 100 народных депутатов из фракции "Слуга народа" отправились на Донбасс с рабочей поездкой на два дня.

Нардеп Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о целях поездки и об условиях пребывания.