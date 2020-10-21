23:04, Сегодня

"ТОК-ШОУ №1": зачем "слуги народа" поехали на Донбасс и чего ждать от выборов (фото) В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие

В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 21 октября говорят о поездке народных депутатов от "Слуги народа" на передовую на Донбассе и о том, как Украина проведет местные выборы и что изменится после них.

На эти и другие вопросы в студии отвечают кандидат политических наук Дмитрий Спивак, бывший генпрокурор Святослав Пискун, экс-нардепы Михаил Поживанов и Леонид Емец, народные депутаты Алексей Кучеренко, Ирина Верещук, Даниил Гетманцев.

Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.

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