22:38, Сегодня

Бывают обстрелы - "слуга народа" рассказал о приезде на Донбасс Юрий Камельчук объяснил, как соблюдается режим тишины в зоне ООС

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24" поделился впечатлениями от приезда на Донбасс. По его словам, в зоне ООС иногда бывают обстрелы, несмотря на режим прекращения огня.

"Первое, настроение ребят (военных - ред.) в целом положительное. Они находятся в спокойном состоянии, они радуются тому, что есть режим тишины. Хотя можно сказать, что во многих местах выстрелов не слышно уже давно, но каждая точка, я не буду называть конкретику, от другой отличается. В некоторых, где линия разграничения узкая - 100-400 метров, там выстрелы все еще звучали и иногда раздаются, обстрелы бывают", - сообщил нардеп.

Читайте также: "Еще долго не вернем": Гордон дал прогноз насчет Донбасса

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о трагедии Ан-26 и войне в Нагорном Карабахе 11:48, 30 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о будущем путинского режима 10:39, 14 октября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о ситуации в России и судьбе Путина 10:57, 23 сентября

В то же время нардеп добавил, что в некоторых местах выстрелы "не слышно уже очень давно, и некоторые из ребят вообще не знают, что такое обстрелы".

"Второй вывод - все, кто здесь, прекрасно понимают, что это не выдуманная история, и прекрасно понимают, что оттуда не отдают приказ прекращать огонь. И это остается проблемой для Украины, которую надо решать в том числе дипломатическим путем", - добавил он.

Читайте также: Жители Донбасса должны быть "очищены" - Кравчук о заявлении Зеленского

Как известно, более 100 народных депутатов из фракции "Слуга народа" отправились на Донбасс с рабочей поездкой на два дня.

Нардеп Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о целях поездки и об условиях пребывания.