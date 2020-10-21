Бывают обстрелы - "слуга народа" рассказал о приезде на Донбасс
Юрий Камельчук объяснил, как соблюдается режим тишины в зоне ООС
Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24" поделился впечатлениями от приезда на Донбасс. По его словам, в зоне ООС иногда бывают обстрелы, несмотря на режим прекращения огня.
"Первое, настроение ребят (военных - ред.) в целом положительное. Они находятся в спокойном состоянии, они радуются тому, что есть режим тишины. Хотя можно сказать, что во многих местах выстрелов не слышно уже давно, но каждая точка, я не буду называть конкретику, от другой отличается. В некоторых, где линия разграничения узкая - 100-400 метров, там выстрелы все еще звучали и иногда раздаются, обстрелы бывают", - сообщил нардеп.
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В то же время нардеп добавил, что в некоторых местах выстрелы "не слышно уже очень давно, и некоторые из ребят вообще не знают, что такое обстрелы".
"Второй вывод - все, кто здесь, прекрасно понимают, что это не выдуманная история, и прекрасно понимают, что оттуда не отдают приказ прекращать огонь. И это остается проблемой для Украины, которую надо решать в том числе дипломатическим путем", - добавил он.
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Как известно, более 100 народных депутатов из фракции "Слуга народа" отправились на Донбасс с рабочей поездкой на два дня.
Нардеп Роксолана Пидласа в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о целях поездки и об условиях пребывания.