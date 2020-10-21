Будет большая проверка - экономист объяснил, что имел в виду Зеленский
Советник президента также спрогнозировал, когда будет готова экономическая стратегия
20 октября во время выступления в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что в течение двух недель Кабмин обнародует результаты проведенного аудита государства. Также Зеленский заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития до 2030 года. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала "Украина 24" пояснил, каким образом будет проводиться аудит и когда должна быть разработана стратегия.
"Аудит проводится сразу по нескольким направлениям. Речь идет об аудите всей государственной собственности, насколько эффективно она управляется. Речь идет о наших недрах, часть недр вроде бы как есть, но вместе с тем она не используется или используется не в интересах украинских налогоплательщиков. Должен также пройти аудит больших монополий, например, "Нафтогаза", "Укрзализныци", которые вроде бы как работают в интересах страны, но вместе с тем мы не знаем деталей работы каждой отдельно взятой компании", - сказал экономист.
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Советник президента рассказал, как, по его мнению, должна разрабатываться экономическая стратегия.
"Что касается экономической стратегии, то ее не существует до 2030 года, здесь больше речь идет не столько о стратегии, сколько о визии. В большинстве случаев за новейшую экономическую историю мы с вами видели такие подвижки: "давайте развивать этот сектор экономики, давайте тот", это неправильно. Должна быть комплексная стратегия, и она важна не только для того, чтобы мы внутри страны четко понимали, куда движемся. Но также это и сигнал для бизнеса, чтобы он понимал, какие направления экономики государство видит более перспективными. От этого будет зависеть их инвестиционная стратегия", - сказал Устенко.
Советник также спрогнозировал сроки разработки такой стратегии.
"Насколько я понял, речь идет о нескольких месяцах для того, чтобы эта стратегия была окончательно оформлена. В моем понимании это должно быть готово до конца этого года", - сказал Устенко.
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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Устенко рассказал, что аудит украинского государства позволит власти понять, какие государственные предприятия могут быть выставлены на приватизацию.