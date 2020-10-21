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Перестановка кадров у Зеленского вполне вероятна - политолог назвал причины Владимир Фесенко отметил, что изменения после выборов - "традиционная ситуация"

В ближайшее время в Офисе президента возможны перестановки. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на свои источники. Политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24" заявил, что считает такие сценарии вполне вероятными.

"Безусловно, кадровые перестановки могут быть. По Трофимову, слухи о том, что его могут заменить как первого заместителя руководителя Офиса президента - такие слухи звучат уже несколько месяцев. Поэтому, учитывая, что сейчас происходит кампания по местным выборам, если по некоторым городам, за которые отвечает Трофимов, результаты выборов будут неудовлетворительными, и это признает президент, тогда такой сценарий вполне вероятен, я это не исключаю", - сказал политолог.

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Также эксперт прокомментировал возможное увольнение Юлии Ковалив с должности замруководителя офиса президента.

"Тимофей Милованов может прийти вместо Юлии Ковалив как заместитель руководителя ОП, который отвечает за экономическую политику. Такой сценарий тоже возможен. То, что такие изменения происходят после выборов, это достаточно традиционная ситуация", - сказал Фесенко.

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Отметим, что, по словам источников "Украинской правды", на место Сергея Трофимова может прийти Кирилл Тимошенко, занимающий сейчас должность замруководителя Офиса президента. Сами Трофимов, Тимошенко и Милованов ответили, что "слухи не комментируют".