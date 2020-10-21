"ХАРД с Влащенко": гость студии - Александр Бабиков

Главные темы эфира - проблемы антикоррупционных органов в Украине и нарушения закона полицией

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Александр Бабиков

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Почему не работают антикоррупционные органы в Украине?
  • Возможно ли объединение следствия НАБУ с ГБР?
  • Фальсификация доказательств и пытки в полиции: почему эти проблемы являются системными?

Смотрите 21 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги ГБР Наталья Влащенко