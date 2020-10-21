"ХАРД с Влащенко": гость студии - Александр Бабиков
Главные темы эфира - проблемы антикоррупционных органов в Украине и нарушения закона полицией
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Почему не работают антикоррупционные органы в Украине?
- Возможно ли объединение следствия НАБУ с ГБР?
- Фальсификация доказательств и пытки в полиции: почему эти проблемы являются системными?
Смотрите 21 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".