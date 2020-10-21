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"Ночь выборов с Савиком Шустером": зрители "Украины 24" первыми узнают результаты выборов Совместно с телеканалом "Украина 24" студия Савика Шустера заказала независимые экзит-полы в 12 городах Украины

25 октября в эфире телеканала «Украина 24» состоится громкая премьера — «Ночь выборов с Савиком Шустером». Уникальность программы в том, что зрители «Украины 24» первыми в стране узнают результаты местных выборов.

Совместно с телеканалом «Украина 24» студия Савика Шустера заказала независимые экзит-полы в 12 городах Украины: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы.

«Ночь выборов с Савиком Шустером» является важным проектом, поскольку результаты местных выборов определят, как украинцы будут жить следующие пять лет.

«Мы часто на свои эфиры приглашаем мэров разных городов. И каждый раз мы становимся свидетелями того, как местные власти превращаются в мощную силу. Это очень важные для страны выборы. В 2019 году большинство украинцев поддержали Президента Владимира Зеленского и его партию в парламенте. Кого они поддержат на местных выборах, и как Украина проживёт последующие несколько лет — мы узнаем первыми в стране благодаря нашим экзит-полам», — рассказал Савик Шустер.

Зрители канала «Украина 24» узнают результаты местных выборов сразу после закрытия участков. В эфире эксклюзивной программы влиятельные политики, лидеры и кандидаты после завершения избирательной кампании будут отвечать за свои слова и обещания.

Не пропустите «Ночь выборов с Савиком Шустером» 25 октября в 19:30 на телеканале «Украина 24».