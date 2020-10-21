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"Слуги народа" едут на Донбасс: депутат рассказала о целях Роксолана Пидласа рассказала, что нардепы будут спать в спальных мешках и жить в палатках

Депутаты от фракции "Слуга народа" поехали на Донбасс, визит был анонсирован накануне президентом Владимиром Зеленским. О целях поездки и об условиях пребывания рассказала нардеп Роксолана Пидласа в эфире канала "Украина 24".

"На поезде должны были ехать 118 депутатов, я лично не пересчитывала, сколько добралось. Отдельных вагонов тут нет, просто купили билеты и сидим в обычном вагоне. Едем и 1-м, и 2-м классом, не было билетов в один класс", - рассказала нардеп.

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По словам Пидласой, особых условий размещения для депутатов не будет.

"Это рабочая поездка на два дня. Будем находиться непосредственно у линии разграничения, конкретные населенные пункты мы, к сожалению, не можем называть. Но будем жить, работать вместе с военными, там, где они живут и спят, то есть никаких особых условий для депутатов не будет создано. Если в спальном мешке – то в спальном мешке, если в палатке – то в палатке. У каждого подразделения свои условия", - сказала депутат.

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Пидласа отметила, что нардепы планируют общаться как с военными, так и с местными жителями.

"Будем общаться с местными жителями, которые живут у линии разграничения, и с военными на передовой. Вопросы, которые нас интересуют, обсуждаются в обществе, - это отношение военных к разведению. Мы также хотим показать, что режим тишины продолжается и что на самом деле могут находиться там на сегодня и обычные граждане. Также хотелось бы поговорить о том, какова, по мнению жителей, граница амнистии, кто может под нее подпадать, какие проблемы их волнуют", - сказала Пидласа.

Депутат рассказала, что "есть жесткие условия от военных, все должны выполнять их указания", и поблагодарила военных за то, что они тратят свое время на нардепов.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" политический аналитик Петр Охотин заявил, что нардепам будет полезно поехать на Донбасс.