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"Ничего позорного": Филарет рассказал, как сотрудничал с КГБ Без согласия КГБ нельзя было назначить ни епископа, ни священника, рассказал Филарет

Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как во времена СССР был вынужден сотрудничать с КГБ.

"Контакты с КГБ у церкви были постоянные. КГБ управлял церковью - без его согласия нельзя было назначить ни епископа, ни священника. Для того чтобы поставить епископа, надо было кандидата согласовать с КГБ. А если с ними не согласовать, священнику не дадут регистрацию, без которой он не может служить на парафии", - рассказал почетный патриарх ПЦУ.

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По его словам, "ничего в этом нет позорного, если человек поступает по совести, а вынужден в таких условиях служить церкви и Богу".

"Я не боюсь, когда говорят "Филарет сотрудничал с КГБ". Да, контакты были, но не было ни одного епископа, который бы не имел таких контактов. Эта "сенсация" нужна для того, чтобы принизить церковь", - подчеркнул Филарет.

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Напомним, почетный патриарх ПЦУ Филарет в эфире телеканала "Украина 24" также заявил, что томос об автокефалии ПЦУ нарушает чистоту православия.