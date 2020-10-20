12:52, Сегодня

Нужно говорить о планах: политолог рассказал, что его удивило в речи Зеленского Александр Антонюк рассказал, чего не хватило в выступлении президента

Президент Владимир Зеленский выступил с речью в Раде. Политолог Александр Антонюк рассказал в эфире канала "Украина 24", что его удивило в этой речи.

"Речь президента я разделю на части. Первая часть была декларативной. Как и положено президенту Украины, указанные определенные параметры относительно наших оккупированных территорий — это то, что стоит в повестке дня, и то, чем должен и занимается президент Украины. Вторая часть — это внутренняя политика. Здесь отмечу, что большой кусок его выступления, мне казалось, был в оправдательном тоне. Меня это несколько удивило, потому что акценты, которые Зеленский озвучивал в определенных своих тезисах, на самом деле не столь важны. В этом случае стоит говорить не только о том, что достигнуто, но и о том, что планирует осуществить в следующем году президент и его команда", — сказал он.

Читайте также: Опрос Зеленского: в "Слуге народа" сказали, какой вопрос несвоевременный

Эксперт объяснил, что планировать всегда нужно.

"Если мы говорим о долгосрочных планах, то они должны быть глобальными. Все остальные надо разбивать. Нам надо понимать, какую роль в глобальной экономике будет играть Украина, какие будут ключевые сектора экономики", — сказал он.

Читайте также: Опрос украинцев от Зеленского – политолог назвал серьезную проблему

Ранее президент Владимир Зеленский в своей речи в Верховной Раде сообщил, что 120 депутатов "Слуги народа" 21 октября поедут на Донбасс и проведут там выездное заседание. Политолог Петр Охотин рассказал, как это может повлиять на нардепов.