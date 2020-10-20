"Украине выгодны мировые проблемы": Ляшко дал советы по выходу из кризиса

Олег Ляшко рассказал, что должны делать власти, чтобы поднять экономику

"Украине выгодны мировые проблемы": Ляшко дал советы по выходу из кризиса

Для выхода Украины из кризиса власти должны предпринять ряд важных мер. Об этом рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Для работодателей нужно делать благоприятный налоговый климат, чтобы они инвестировали и обеспечивали создание новых рабочих мест. То же самое и с кредитованием  - надо радикально снижать стоимость кредитов для национального бизнеса. С теми дорогими кредитами, которыми сегодня пользуется национальный бизнес, мы не можем быть конкурентоспособными, особенно в таких сложных условиях. Нужно максимально вливать средства в экономику, запускать масштабные инфраструктурные проекты", — сказал он.

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Ляшко считает, что росту экономики поспособствует масштабное строительство.

"Я поддерживаю строительство дорог, но не за счет коронавирусного фонда, а за счет кредитования. В фонд вернуть деньги, НБУ и правительство должны обеспечить кредитование – масштабное строительство дорог, инфраструктурных объектов, жилья, портов, реконструкция железной дороги, ЛЭП.

Для нас выгодны мировые проблемы, потому что у нас в сравнении с ними бедная экономика, нам есть куда расти. Превратить Украину в масштабное строительство, в масштабную стройплощадку, это даст выйти с наименьшими потерями из короны", — сказал он.

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Также Ляшко высказался о введении свободной экономической зоне на Донбассе.

"По экономической зоне Донбасса. Так всю Украину нужно превратить в свободную экономическую зону, не только Донбасс! Должна быть экономическая зона, где будет комфортно инвесторам, неуютно рейдерам, грабителям, а для этого есть суды, антикоррупционные органы", — сказал он.

Ранее Ляшко критично высказался об одном из вопросов президента Владимира Зеленского к украинцам.

Источник Украина 24 Теги коронавирус Олег Ляшко Донбасс кризис