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"Украине выгодны мировые проблемы": Ляшко дал советы по выходу из кризиса Олег Ляшко рассказал, что должны делать власти, чтобы поднять экономику

Для выхода Украины из кризиса власти должны предпринять ряд важных мер. Об этом рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Для работодателей нужно делать благоприятный налоговый климат, чтобы они инвестировали и обеспечивали создание новых рабочих мест. То же самое и с кредитованием - надо радикально снижать стоимость кредитов для национального бизнеса. С теми дорогими кредитами, которыми сегодня пользуется национальный бизнес, мы не можем быть конкурентоспособными, особенно в таких сложных условиях. Нужно максимально вливать средства в экономику, запускать масштабные инфраструктурные проекты", — сказал он.

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Ляшко считает, что росту экономики поспособствует масштабное строительство.

"Я поддерживаю строительство дорог, но не за счет коронавирусного фонда, а за счет кредитования. В фонд вернуть деньги, НБУ и правительство должны обеспечить кредитование – масштабное строительство дорог, инфраструктурных объектов, жилья, портов, реконструкция железной дороги, ЛЭП. Для нас выгодны мировые проблемы, потому что у нас в сравнении с ними бедная экономика, нам есть куда расти. Превратить Украину в масштабное строительство, в масштабную стройплощадку, это даст выйти с наименьшими потерями из короны", — сказал он.

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Также Ляшко высказался о введении свободной экономической зоне на Донбассе.

"По экономической зоне Донбасса. Так всю Украину нужно превратить в свободную экономическую зону, не только Донбасс! Должна быть экономическая зона, где будет комфортно инвесторам, неуютно рейдерам, грабителям, а для этого есть суды, антикоррупционные органы", — сказал он.

Ранее Ляшко критично высказался об одном из вопросов президента Владимира Зеленского к украинцам.