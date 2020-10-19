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Опрос Зеленского: в "Слуге народа" сказали, какой вопрос несвоевременный Ирина Верещук считает, что на президента давит Европа

Легализация медицинского каннабиса в Украине является "несвоевременным вопросом".

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя опрос украинцев, который инициировал президент Владимир Зеленский.

"Я знаю, как решила вопрос Польша, там они частично разрешили, но дискуссии продолжаются. И нельзя сказать однозначно, что в такой стране, как Украина, где бесконтрольно продается все и вся, где правоохранительная система просто на лопатках перед фармасиндикатами, назовем это так, которые торгуют оптом и в розницу целой страной, я имею в виду наркотики, каннабис и так далее. Сейчас, в такой момент, важный для Украины, легализовать каннабис – это вопрос несвоевременный. Нужна дискуссия – давайте обсуждать", - заявила "слуга народа".

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Верещук считает, что "на президента давит и Евросоюз, те люди, лоббистские группы, которые очень хотят, чтобы у нас был легализован каннабис".

Напомним, ранее врач-онколог Андрей Гардашников в эфире телеканала "Украина 24" выступил за скорейшую легализацию медицинского каннабиса, чтобы облегчить страдания пациентов.

Президент Владимир Зеленский предложил пять вопросов, на которые ответят украинцы во время Всеукраинского опроса 25 октября. Вопросы такие. 1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? 2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? 3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? 4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? 5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.