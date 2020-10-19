"ХАРД с Влащенко": гость студии - Ирина Верещук

Главные темы эфира - пандемия коронавируса и легализация медицинского каннабиса

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Ирина Верещук

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - народным депутатом из фракции "Слуга народа" Ириной Верещук - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Зачем стране каннабис?
  • Кто остановит пандемию и экономический кризис?
  • Война как источник коррупции и преступлений.

Смотрите 19 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Ирина Верещук Наталья Влащенко