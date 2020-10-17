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"Дьявол в деталях": эксперт указал на странности в опросе Зеленского Социолог Андрей Еременко считает, что некоторые вопросы требуют дополнительного объяснения

Опрос украинцев, который инициировал президент Владимир Зеленский во время местных выборов 25 октября, не имеет отношения к социологии, формулировки некоторых вопросов вызывают большие сомнения.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" социолог Андрей Еременко.

"То, что происходит, не имеет отношения к социологии. С позиции социологии формулировать это нужно абсолютно по-другому, начиная с того, что социология предполагает выборку, а не заполняет тот, кто захочет. Социология предусматривает изучение разных социальных групп, разные варианты, а в обнародованных анкетах нет даже обозначения пола. Большое количество людей – это не гарантия", - заявил он.

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Комментируя вопрос относительно легализации медицинского каннабиса, эксперт отметил:

"Дьявол в деталях. Например, сейчас в Украине абсолютно легально большое количество наркотиков, в сфере анестезии много веществ. Есть процедура, при которой легально выписываются наркотики. Мы не знаем, как будет с каннабисом – будут его выписывать как наркотики в медицине, или продавать как алкоголь. Как можно голосовать "да" или "нет", не раскрыв вопроса?"

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Вопрос о Будапештском меморандуме Еременко назвал самоочевидным, поскольку украинская дипломатия при любом ответе украинцев "будет делать то, что делает, она и так работает по максимуму".

"Поэтому мне кажется, что это технология по активизации довода избирателей до участков и попытка президента стать снова руководителем государства. Мы знаем, что нужно усиливать влияние", - заключил эксперт.

Напомним, политолог Александр Солонтай в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, кто может профинансировать опрос украинских избирателей на местных выборах.