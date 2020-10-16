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Зеленский получил важный козырь на переговорах с Путиным - "слуга народа" Нардеп объяснила, чем важен инициированный Зеленским опрос избирателей

Президент Владимир Зеленский получил новый козырь в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, подняв вопрос о гарантиях безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, комментируя инициированный Зеленским опрос украинских избирателей, где один из вопросов касается Будапештского меморандума.

"Будапештский меморандум - необоснованно забытое соглашение. Почему-то все 5 лет Украина всегда пыталась играть на поле минских договоренностей, которые не были в интересах Украины заключены, и в "нормандском" формате. Причем Путин всегда шантажировал Украину, шантажировал украинских президентов, Россия хочет так - или подписывайте, или нет", - отметила Янченко.

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По мнению нардепа, опрос украинцев 25 октября может повлиять на ситуацию:

"Зеленский - первый, кто использовал этот козырь: я представляю народ Украины, у народа Украины такая точка зрения, поэтому я иначе не могу. Фактически, этот опрос будет очередным козырем в международных переговорах. Плюс привлечение Великобритании и США к вопросу урегулирования ситуации на Донбассе".

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Напомним, президент Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский опрос в рамках местных выборов 25 октября. Один из вопросов: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности".

В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, что результаты опроса юридической силы иметь не будут.