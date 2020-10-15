23:52, Вчера

Парламент никогда не даст такой возможности — нардеп о вопросе языка на Донбассе Никита Потураев высказался о статусе русского языка

Парламент не дал русифицировать украинское образование, искусство, культуру, и это хорошо, заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Никита Потураев в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, не планируют в Раде дать особый статус русскому языку на Донбассе.

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"Я очень счастлив, что украинский парламент не дал и не даст, я убежден, ни этот состав, ни следующий, возможности русифицировать украинское образование, украинское искусство, украинскую культуру. А насчет возможности развивать языки национальных меньшинств, украинский парламент таких препятствий не создавал, не создает и создавать не будет. Вот и все", — сказал депутат.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Среди пяти вопросов говорится в том числе и о Донбассе.