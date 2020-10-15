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Глава Харьковской ОГА поставил точку в концертном скандале с Поляковой Кучер рассказал, кто должен нести ответственность

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в эфире телеканала «Украина 24» рассказал детали скандала с выступлением певицы Ольгии Поляковой в Харькове.

«Я хотел бы закрыть дискуссию с Олей Поляковой. Каждое лицо, которое организует концерт... если бы я организовывал концерт, то я просто демонстрировал бы его в онлайн-режиме и предоставлял бы возможность зрителям просматривать его. В этом смысле Оля большой молодец, потому что она говорит реальные вещи», - заявил Кучер.

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По его словам, в данном случае местные власти принимали решение о возможности проведения соответствующего концерта.

«У нас же сейчас идет процесс децентрализации, и у нас основные вопросы принимаются на местах. Местная власть была обязана обеспечить соблюдение карантинных мероприятий при организации концерта. Они должны нести ответственность», - отметил чиновник.

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Напомним, что харьковская полиция после концерта Ольги Поляковой в Харькове открыла уголовное производство по статье 325, части 1 Уголовного кодекса - нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней. В то же время Полякова в эфире телеканала "Украина 24" ответила на обвинения в нарушении правил карантина во время концерта, а также опровергла возбуждение против нее уголовного производства.