"ХАРД с Влащенко": гость студии - Юлия Тимошенко
Главные темы эфира - работа Рады и децентрализация
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - Юлией Тимошенко, председателем фракции ВО «Батькивщина» - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Работа Верховной Рады: возможен ли досрочный роспуск парламента?
- Децентрализация: кризис отношений между центром и регионами.
- Мир на Донбассе: есть ли у власти понимание, куда двигаться?
Смотрите 14 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".