"ХАРД с Влащенко": гость студии - Юлия Тимошенко

Главные темы эфира - работа Рады и децентрализация

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Юлия Тимошенко

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - Юлией Тимошенко, председателем фракции ВО «Батькивщина» - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Работа Верховной Рады: возможен ли досрочный роспуск парламента?
  • Децентрализация: кризис отношений между центром и регионами.
  • Мир на Донбассе: есть ли у власти понимание, куда двигаться?

Смотрите 14 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Юлия Тимошенко Наталья Влащенко