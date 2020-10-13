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"Сразу действуем": Зеленский и Дуда рассказали о результатах переговоров Страны намерены значительно увеличить товарооборот

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда после эксклюзивного интервью "Украина 24" и польскому телеканалу TVP1 рассказали о планах расширения экономического сотрудничества между странами.

"Я не вижу сегодня никаких моментов фундаментального напряжения, которые разделяли наши страны. Мы уделили на встречах, и еще вчера тет-а-тет, много внимания инфраструктурным проектам. Сегодня мы подписали соглашение между руководством наших портов, что очень важно, что мы не только говорим, а сразу действуем. И это только начало", - заявил Зеленский.

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Президент Украины также отметил, что стороны обсудили оборонную сферу и ряд других вопросов:

"В Украине, к сожалению, из-за войны идет быстрое развитие нашей оборонной промышленности. И здесь мы готовы с нашими (польскими - ред.) партнерами обсуждать те или иные соглашения. Мы говорили и о пропускных пунктах на границе, об открытии совместных пропускных пунктов. Товарооборот между нашими странами в прошлом году был 8 млрд. Это серьезный рынок - украинский для польского бизнеса и наоборот. На COVID-19 жизнь не заканчивается, это пройдет, и потом мы будем делать все".

Зеленский выразил надежду, что Украине и Польше удастся нарастить товарооборот между странами.

"Важно, чтобы не только польский бизнес открывался в Украине, а чтобы и президент, и чиновники делали настоящую мощную рекламу украинского бизнеса в Польше", - добавил он.

Его поддержал президент Польши Анджей Дуда:

"Есть два больших государства. Каждое из них имеет доступ к морю по двум сторонам Европы. Аж просится тесное сотрудничество, чтобы инфраструктурно объединить порты на Балтийском море с портами на побережье Черного моря в Украине. Мы хотим это делать. Есть проблемы? Конечно есть. Это два больших государственных организма, которые имеют несколько разный характер. Польша сейчас является частью ЕС, поэтому мы должны принимать во внимание решения, которые мы приняли в рамках членства в ЕС и шенгенской зоны, так как это дополнительное осложнение. Но, несмотря на это ведем разговоры, чтобы это улучшить".

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Напомним, ведущий специалист дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислав Желиховский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что визит в Киев президента Польши является "хорошим сигналом" для Украины.