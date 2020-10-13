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"Никаких секретов": Зеленский рассказал о переговорах с британской разведкой Глава государства назвал информацию СМИ о встрече некорректной

Президент Украины Владимир Зеленский после эксклюзивного интервью "Украина 24" и польскому телеканалу TVP1 прокомментировал слухи о своей встрече с руководством британской разведки МI6 во время визита в Лондон.

Комментируя публикацию издания "Зеркало недели. Украина", которое первым распространило информацию о встрече, Зеленский заявил:

"Секретов никаких нет. У нас была встреча в офисе МI6. К сожалению, не всю информацию я вам могу говорить, это государственные дела. Но, к сожалению, многие СМИ были, мне кажется, были важными в Украине, которые впоследствии почему-то превратились или превращаются в "желтую" прессу. Будем верить, что это временно".

Президент в частности назвал "некорректной" информацию об участниках разговора, "потому что там другой состав был на этой встрече".

"И вопросы, которые задавало "Зеркало недели. Украина", затем перепечатали многие СМИ - эти вопросы не рассматривались", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что большинство вопросов касалось помощи Украине в защите суверенитета и территориальной целостности, и добавил, что детали он сейчас не может распространять.

"Был важный вопрос, о котором я в принципе могу сказать, он связан с фейковыми новостями. Именно они сказали, что у нас большая проблема с тем, что средства массовой информации финансируются не только украинцами. Что в Украине, увы, многие из тех телеканалов, которые мы знаем, финансируются различными группами. И потому главный вопрос, о котором мы говорили, как раз о том, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность", - заявил Зеленский.

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Глава государства раскрыл новые детали разговора:

"Сказали, что они (MI6 - ред.) по этому поводу будут нам помогать, что они ждут от нас предложений независимых СМИ, которые готовы вместе с Украиной финансировать для того, чтобы в Украине была информация, соответствующая главному вопросу - защите свободы и прав людей, защите информации, которая защищает нашу страну, прежде всего. Поэтому я поддерживаю этот вопрос, поддерживаю, чтобы у нас появились такие СМИ, которые не финансируются теми или иными группами. Потому что они (MI6 - ред.) говорят, что это дестабилизация внутри страны, запрос на это не только в Украине - это происходит во всем мире. Вот в принципе главный вопрос".

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Напомним, по данным украинских СМИ, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию провел закрытую встречу с новым главой британской разведки MІ6 Ричардом Муром, где также присутствовал глава СБУ Иван Баканов.

Обсуждались якобы три темы: атаки украинской власти на антикоррупционные органы; ситуация на востоке Украины и политика России; влияние на Зеленского его неформального окружения.