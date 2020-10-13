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Пять вопросов от Зеленского: названы риски опроса избирателей Алексей Кошель заявил об отсутствии юридических оснований для проведения опроса

Инициированное президентом Владимиром Зеленским исследование общественного мнения на местных выборах 25 октября - "разновидность некачественного социологического опроса". Есть опасность, что опрос является предвыборной технологией, а также, что результаты не будут отражать мнение украинских граждан.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, комментируя идею Зеленского, задать пять вопросов избирателям.

"Никаких юридических оснований проводить опросы в пределах избирательных участков на сегодня нет, потому что в избирательном кодексе нет ни одного упоминания об опросе и возможных других механизмах", - заявил эксперт.

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Однако он уточнил, что вблизи избирательных участков "можно проводить другие мероприятия, акции, продавать продукты питания, проводить экзит-полы, псевдоэкзит-полы".

На вопрос, может ли иметь всеукраинский опрос признаки определенного экзит-пола, Кошель ответил:

"Мы можем предполагать, что это будет разновидность некачественного социологического опроса. Я хочу напомнить, что экзит-полы проводят профессиональные социологи, которые делают выборку в зависимости от регионов, от пола, от возраста. Проблем (относительно проведения опроса, инициированного президентом - ред.) достаточно много. Первая проблема, насколько эти результаты будут репрезентативными, насколько будут отражать мнение украинских граждан, потому что опрос будет проведен только у половины или меньше избирателей, которые придут на избирательные участки или будут находиться на улице".

По мнению эксперта, власть несколько запуталась:

"Офис президента говорит, что никаких последствий этого опроса не будет, но позиция Стефанчука (первого вице-спикера Верховной Рады - ред.), который говорит, что результаты этого опроса будут учтены при принятии государственных решений - результаты опроса, который, очевидно, проводится не профессионально, не может отражать мнение граждан. В этом я вижу опасность".

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Вторая опасность, по словам Кошеля, это формулировка вопросов:

"Они могут быть сформулированы таким образом, чтобы нарастить явку отдельной электоральной группы".

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал инициативу по опросу общественного мнения 25 октября, во время местных выборов. Вопросы президент обещал озвучить позже, и на данный момент они не обнародованы.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, для чего президент Владимир Зеленский задаст пять вопросов избирателям.