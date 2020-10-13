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"Украина 24" покажет эксклюзивное интервью с президентами Зеленским и Дудой Это первый визит Анджея Дуды в Украину за три года

13 октября в Одессе телеведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Елена Кот и ведущий выпуска "Новостей" на польском телеканале TVP1 Михал Адамчик возьмут совместное интервью у президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

О визите польской делегации и о готовящихся вопросах Елена Кот рассказала в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня третий день визита Анджея Дуды в Украину, он проходит в Одессе, и через два часа стартует украинско-польский экономический форум, посвященный инфраструктурным и энергетическим вопросам. Начнется форум с приветственного слова президентов Зеленского и Дуды, потом пройдет церемония подписания официальных документов, в частности, о морской инфраструктуре. В форуме принимают участие профильные министры, представители управлений и департаментов украинских и польских компаний. Среди хорошо знакомых украинцам фамилий – Войцех Бальчун, напомню, это бывший глава "Укрзализныци", теперь он в составе польской делегации", - рассказала телеведущая.

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Кот подчеркнула, что это первый визит Дуды в Украину за три года.

"После встречи двух президентов мы ждем эксклюзивного интервью с моим польским коллегой Михалом Адамчиком, подведем итоги официальной встречи, а также спросим: сняты ли вопросы, которые внесли напряжение в отношения двух стран, как именно готова Польша предоставлять поддержку в продвижении Украины в Евросоюз, что Варшава может предложить для решения конфликта на Донбассе. Напомню, Дуда посещает Украину впервые за три года, и эти годы стали определенным испытанием в отношениях наших стран. В целом же для Дуды и Зеленского это третья встреча, две предыдущие проходили на территории Польши в рамках исторических мероприятий", - рассказала Елена Кот.

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Напомним, ранее политолог Алексей Гарань в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о том, какими будут отношения Украины и Польши при втором президентстве Анджея Дуды.

6 августа Дуда официально начал свою вторую президентскую каденцию и принес присягу перед парламентом Польши.