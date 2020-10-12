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Встреча Зеленского и Дуды - эксперт рассказал о "сигнале для Украины" Президент Польши не был в Украине уже три года

Визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским являются "хорошим сигналом" для Украины.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" ведущий специалист дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислав Желиховский.

Эксперт напомнил, что президент Дуда не был в Украине уже три года, а Киев не посещал четыре года. Также он отметил, что польский лидер после переизбрания выбрал Украину для своего второго зарубежного визита, первый визит был в Италию и Ватикан.

"Довольно неплохой сигнал... В последние годы отношения между Украиной и Польшей были довольно противоречивыми, не всегда теплыми и дружескими. Учитывая тот факт, что год назад они значительно улучшились благодаря дружбе между украинским и польским лидерами, второй зарубежный визит во второй каденции был осуществлен именно в Украину", - сказал Желиховский.

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Комментируя мотивы визита Дуды, эксперт отметил, что для Варшавы и Киева сейчас актуальна тема протестов в Беларуси против президента Александра Лукашенко:

"В последнее время ситуация в соседних с Украиной и Польшей странах является довольно нестабильной. Беларусь сейчас очень много занимает повестки дня как в Польше, так и в Украине. Начиная с августа, Польша довольно активно участвует в осуждении насилия в Республике Беларусь, активно включается в то, чтобы была применена ​​политика санкций к Беларуси на европейской арене, а также приобщает к этому Украину".

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В то же время Желиховский отметил, что вопрос не будет ограничиваться только белорусским кейсом, а также будет "касаться политики, исторических вопросов, которые являются неотложными, а также экономики и безопасности".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел встречу с лидером Польши Анджеем Дудой. По результатам встречи Польша подтвердила поддержку суверенитета Украины.

Также президенты отметили "право граждан определять свое будущее в результате демократических выборов".