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"Коллективный Фокин" не нужен — член ТКГ об идее Кравчука Сергей Гармаш рассказал, будут ли искать замену Витольду Фокину и нужен ли совет людей по Донбассу

Должности в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с которой был уволен Витольд Фокин, больше не будет. Об этом рассказал журналист, представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

"Должность первого заместителя у нас была и раньше, ее занимал Алексей Резников, и специально под Фокина придумали должность второго первого заместителя. Сейчас Фокин ушел и, как правильно сказал Леонид Макарович, непонятно, под какие полномочия и функции создавалась эта должность. Я думаю, скорее всего этой должности не будет. Маркиян Лубкивский рассматривался на должность спикера, пресс-секретаря, а не на эту должность. Сейчас нет необходимости в такой должности. Если нет функционала под человека – то человека искать не будут", — сказал он.

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Гармаш прокомментировал идею главы украинской делегации Леонида Кравчука о создании группы "людей по Донбассу".

"Я узнал о ней из сообщений СМИ, не знаю, что думал Леонид Макарович, озвучивая эту идею. Хотя, когда он говорил "мы" — он говорил о группе людей, а не имел в виду лично себя. Я не вижу смысла в такой группе, учитывая, что тот же Ермак говорил, что сама ТКГ по сути является консультативным органом. И зачем при одном консультативном органе создавать второй – мне не очень понятно, тем более люди, которых называли СМИ, могут вызвать неоднозначную реакцию. Это будет "коллективный Фокин", потому что многих из этих людей, составлявших элиту Донецкого региона, можно привлекать к ответственности за то, что произошло в 2014 году. Если они сейчас появятся в ТКГ, это не будет способствовать эффективности ее работы", — сказал он.

Ранее дипломат Константин Елисеев оценил работу украинской делегации в ТКГ.