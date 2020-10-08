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Экс-глава нацбюро Интерпола прокомментировал важный договор Зеленского Кирилл Куликов считает, что у Украины есть колоссальный судостроительный потенциал

Украина способна самостоятельно производить ракетные катера, но само по себе партнерство с Великобританией - позитивно.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал экс-глава национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов, комментируя военно-морское сотрудничество Великобритании и Украины, в рамках которого предусмотрено переоснащение украинских ВМС ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО.

"В недалеком прошлом Украина была одной из самых крупных стран, которая строила великолепные корабли. У нас для этого был огромный потенциал. Мы знаем о колоссальном потенциале предприятий, которые находились в Одессе, Николаевской области, Херсоне. Украина была в пятерке мировых лидеров по кораблестроению", - сказал Куликов.

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Экс-глава бюро Интерпола считает, что таким образом Украина "реинвестирует в экономику Британии".

"Мы просто, по сути, реинвестируем эти деньги в экономику Великобритании. Я уверен, что мы в состоянии выпускать ракетные катера не хуже, чем Британия", - сказал Куликов, добавив, что с Британией, которая вышла из Евросоюза, придется переподписать огромное количество договоров как с отдельной страной.

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Тем не менее Куликов позитивно оценил сотрудничество с Великобританией, отметив, что "Украина за 26 лет успела поссориться со всеми соседями" и что "ссориться со странами нельзя".

Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о стратегическом партнерстве между странами. В частности, в рамках партнерства было подписано соглашение о развитии украинских Военно-морских сил с привлечением 1,25 млрд фунтов стерлингов Британского экспортно-кредитного агентства на финансирование переоснащения ракетных катеров.