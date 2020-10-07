"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман
Главные темы эфира - проблема теневой экономики и бюджет-2021
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Объемы теневой экономики и безработицы в Украине.
- В чьих интересах формируется государственный бюджет?
- Схемы на таможне: кто ответит за миллионные убытки для государства?
Смотрите 7 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".