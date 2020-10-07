"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман

Главные темы эфира - проблема теневой экономики и бюджет-2021

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Владимир Гройсман

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Объемы теневой экономики и безработицы в Украине.
  • В чьих интересах формируется государственный бюджет?
  • Схемы на таможне: кто ответит за миллионные убытки для государства?

Смотрите 7 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Владимир Гройсман Наталья Влащенко