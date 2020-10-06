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Эта болезнь как лотерея: Тимошенко о том, как поборола коронавирус Политик призналась, что болезнь стала "сверхсложным испытанием"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о перенесенном коронавирусе COVID-19 и призвала украинцев серьезно относиться к своему здоровью.

"Слава Богу, я уже на работе, я реально смогла вернуться к нормальной жизни. Но месяц болезни – это было сверхсложное испытание. К сожалению, мне не очень посчастливилось, и я болела тяжело. И поэтому сейчас я хочу поблагодарить всех людей, которых еще не успела поблагодарить, за то, что во время моей тяжелой болезни люди поддерживали, молились, сочувствовали, это очень ценно. Эта энергия позитива и поддержки никуда не пропадает, она дала мне возможность собрать силы", - заявила она.

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Тимошенко также обратилась к украинцам:

"Будьте очень и очень осторожны по отношению к этой болезни. Защищайте себя, своих детей, родителей, близких, всех, кого вы можете предупредить, потому что эта болезнь как лотерея – кто-то вытягивает легкую форму, кто-то очень тяжелую. Не нужно быть легкомысленными".

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Ранее народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о вспышке COVID-19 в семье Юлии Тимошенко и о том, как лидер партии переносила болезнь.