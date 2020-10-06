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Саммит Украина-ЕС: названы главные итоги Одним из важнейших стал вопрос борьбы с коррупцией

В Брюсселе 6 октября прошел первый с начала пандемии коронавируса двусторонний саммит Украина-ЕС, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Европарламента Жозепом Боррелем.

О главных итогах саммита рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Григорий Жигалов.

В частности, вопрос борьбы с коррупцией стал одним из важнейших в ходе переговоров на этом саммите. У Евросоюза к Киеву собралось немало вопросов. С одной стороны, здесь не говорят о "регрессе", но видят опасность этого "регресса", ведь усилия Киева в борьбе с коррупцией в европейских столицах считают "недостаточными".

"Накануне один из чиновников, приближенных к организации саммита, привел такой пример - в некоторых европейских странах, где уровень коррупции ниже, чем в Украине - больше и арестов, и судебных приговоров за коррупцию... Вызывает беспокойство также ситуация вокруг СБУ, и с судебной реформой, говоря о которой, источники накануне саммита высказались так - "стакан наполовину пуст", - рассказал журналист.

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По его словам, все эти вопросы поднимали во время обсуждения, но Киев смог снять напряжение.

На итоговой пресс-конференции Зеленский на вопрос о борьбе с корупцией в Украине ответил:

"Я считал, что земельная реформа будет самой сложной реформой Украины, потому что никто не мог ввести эту реформу за все годы существования независимой Украины. Но борьба с коррупцией оказалась самым сложным шагом. Сейчас работает антикорупционный суд, мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение, перезагрузили Генеральную прокуратуру Украины. Сейчас в Верховной Раде уже есть закон о судоустройстве - это начало судебной реформы, а также закон о реформе Службы безопасности Украины".

Вместе с тем, отметил Жигалов, на саммите прозвучало немало положительных сигналов в сторону Киева. Евросоюз продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, помогает преодолевать последствия экономического кризиса, внедрять соглашение об ассоциации. Политики не жалели слов в поддержку Украины.

"С одной стороны, некоторые амбиции Киева пока остались амбициями, но наметился определенный прогресс - например, соглашение об открытом небе обещают подписать в начале следующего года. И уже начала работать миссия, которая оценит готовность Украины к так называемому "промышленному безвизу", который может еще больше открыть европейские рынки для украинских товаров", - сообщил журналист.

Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС в Брюсселе рассказал, когда может вступить в силу промышленный безвиз Украины с Евросоюзом.