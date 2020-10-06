"Зеленский обо всем знал": экс-глава "Укроборонпрома" объяснил свою отставку
Айварас Абромавичус отметил, что реформы в концерне продолжат его коллеги
Экс-генеральный директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о причинах своего увольнения с должности.
Комментируя указ президента Владимира Зеленского о своей отставке, подписанный 6 октября, Абромавичус отметил:
"Это запланированное событие. Я почти три месяца об этом говорил. Ожидал этот указ президента чуть раньше. Спасибо, что он был опубликован сегодня. Сохраняется преемственность в нашей команде, в нашей компании. С самого начала я говорил это в прошлом году, что я захожу на эту должность только на два или три месяца. Но потом начался COVID-19, и очень некрасиво было завершать карьеру в "Укроборонпроме" во время коронавируса".
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По его словам, сейчас ситуация на предприятиях концерна "немного стабилизировалась".
"Стало лучше, чем с начала года, поэтому все было запланировано, президент обо всем знал. Руководство Офиса президента тоже обо всем знало. Мы договаривались с самого начала, что я с командой начинаю реформы, а уже мои коллеги будут эти реформы продолжать" , - пояснил экс-глава "Укроборонпрома".