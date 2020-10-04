Город начал выходить из блокады — Шевчик об инициативах Зеленского в Кривом Роге

При президенте Владимире Зеленском значительно улучшилась инфраструктура в его родном городе и вокруг. Об этом заявил гендиректор ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик в эфире проекта "Украина выбирает" на канале "Украина 24", отвечая на вопрос, довольны ли криворожане президентством своего земляка.

"Я тоже криворожанин. Я такой, как все. Как я сам себе отвечаю на этот вопрос – Кривой Рог долгое время был в дорожной блокаде. Из города было очень сложно на легковой машине добраться в любом направлении, например, в Кропивницкий. Весь город это ощущает, город начал выходить из блокады. Есть полная уверенность, что до конца города эта дорога будет построена, хотя еще полгода назад, я, проезжая по этой дороге со своей супругой, шутил, что, наверное, при своей жизни по хорошей дороге уже не поеду, может быть, детям повезет.

"Вы знаете, дороги строятся не только в этом направлении – Одесса, любимое место для отдыха многих наших горожан, Николаев. Мы туда много лет ездили по полям, там абсолютно отсутствовала дорога. Сейчас ведутся работы, точно так же – в направлении Днепра", — сказал он.