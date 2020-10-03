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"Семь лет тюрьмы!": Ляшко об организаторах схемы подкупа людей на выборах Лидер Радикальной партии возмутился действиями чиновника РГА

Лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко прокомментировал в эфире канала "Украина 24" раскрытие схемы по массовому подкупу избирателей на Черниговщине.

"Вместо того, чтобы молодежи делать, чтобы спортзалы были, стадионы были, чтобы по забегаловкам молодежь не слонялась, что делает начальник отдела (райгосадминистрации — ред.) — организовывает схемы подкупа людей. Семь лет тюрьмы. То есть чиновник, государственный чиновник, который работает на государственной службе, занимается преступлениями, занимается подкупами и скрывается за должностью. Полиция молодцы, задержали машину", — сказал он.

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Напомним, на Черниговщине вечером 2 октября полиция задержала причастных к организации так называемой избирательной сетки. Среди них чиновник Бахмацкой РГА Василий Онищенко. Из его автомобиля изъяли списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и наличные.

По информации МВД, чиновник и его сообщница организовали пирамиду из избирателей, которые за деньги должны были проголосовать за вероятную кандидатку, по информации источников "Украина 24", Людмилу Давыденко и местную организацию. Возбуждено дело по статье "Подкуп". Виновникам грозит до 6 лет тюрьмы.