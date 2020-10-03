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Почему не Юзик — Шевчик рассказал, как стал кандидатом от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик рассказал, почему Зеленский выбрал его, а не Корявченкова

Кандидатом в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" стал Дмитрий Шевчик, гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат". Почему выбрали его кандидатуру, а не Юрия Корявченкова (Юзик из "95 квартала" — ред.), что прогнозировали многие, рассказал сам Шевчик в эфире проекта "Украина выбирает" на телеканале "Украина 24".

"Точно я не знаю. Я не присутствовал в момент принятия решения президентом, когда он всерьез начал рассматривать мою кандидатуру. Я могу только предполагать. Возможно, моя деятельность и результаты, которые показывает наш комбинат, сыграли свою роль при принятии решения. Центральный ГОК (горно-обогатительный комбинат – ред.) – это градообразующее предприятие. Сегодня у нас достаточно высокие успехи, у нашего коллектива – в апреле мы закончили очень важную модернизацию и достигли результатов, в принципе, которые достойны внимания на уровне страны. Мы начали выпускать сегодня самый качественный продукт на всем постсоветском пространстве, мы подняли уровень железа в нашем основном продукте концентрате до 70%. Это существенное событие, в том числе в масштабах нашей страны", — сказал он.

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Кроме того, по словам Шевчика, роль сыграли социальные инициативы на предприятии.

"Плюс основы, которыми мы руководствуемся в жизни нашего коллектива. Помимо хороших производственных результатов, мы нашей командой большое внимание уделяем улучшению социально-бытовых условий на предприятии, развитию инфраструктуры, атмосфере взаимовыручки, согласия и взаимопонимания во всем коллективе", — сказал он.

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Кандидат рассказал, как познакомился с Корявченковым и другими депутатами из Кривого Рога.

"Я совсем недавно, только после принятых решений познакомился с Юрой (Корявченковым – ред.) и с командой народных депутатов, которые сегодня представляют наш город от этой политсилы. Это очень хорошие, искренние люди. Это в основном ближайшие друзья президента. В какой-то мере на них дополнительная ответственность, потому что все, что сделано здесь (в Кривом Роге – ред.), отражается на президенте. Они очень искренние люди, очень уважают Владимира (Зеленского – ред.), поэтому стараются его не подводить", — сказал он.

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