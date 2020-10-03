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Подкуп избирателей на Черниговщине — полиция узнала всех участников В полиции Черниговской области рассказали о преступной схеме

Полиции известны все люди, вовлеченные в схемы подкупа избирателей на Черниговщине. Об этом рассказала пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Черниговской области Юлия Ковтун в эфире канала "Украина 24".

"Все, что мы уже рассказали, мы рассказали — сейчас другие детали не можем разглашать. Могу сказать, что полиции известно, кто с кем работал, кто пытался быть вовлеченным в подкуп избирателей. У нас есть полностью разложенная сетка, кто с кем сотрудничал, по какой цепи это происходило", — сказала она.

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В полиции предупредили о показаниях за подкуп избирателей, который является преступлением.

"Также, пользуясь случаем, хочу сказать, что в полиции достаточно сил и средств, которыми мы будем реагировать на все такие нарушения, независимо от того, какая это политическая сила или какой это кандидат. Потому что есть ст. 160 Уголовного кодекса, по которой предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время по этой ситуации происходят следственные действия. К сожалению, пока больше информации предоставить не могу", — сказала пресс-секретарь.

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Напомним, 2 октября вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, свидетельствующие об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208.