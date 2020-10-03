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В Украине раскрыли масштабную схему подкупа избирателей: у Авакова сообщили детали Иван Варченко рассказал подробности преступления в Черниговской области

Полиция на Черниговщине разоблачила схему подкупа избирателей. Подробности рассказал советник министра МВД Арсена Авакова Иван Варченко в эфире канала "Украина 24".

"В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия, продолжается документирование преступления. Есть все признаки уголовного преступления по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за подкуп избирателей. Преступление совершено коллективно. Есть материалы следствия, которые доказывают то, что это был умысел, что речь шла о деньгах, которые планировалось передавать и передавались "десятникам", планировалось передать другим членам сети в интересах кандидата", — сказал он.

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Дальнейшие детали преступления в МВД пообещали раскрыть чуть позже.

"О суммах, деталях, я думаю и я убежден, что мы будем сообщать тогда, когда будем иметь подробную информацию. Пока могу сказать, что в сеть вовлечены, по подсчетам следствия, уже тысячи людей. Мы понимаем, что эти люди привлекались к избирательной кампании с обещанием получить деньги за свою позицию и свою поддержку кандидата", — сказал советник министра.

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Варченко отказался раскрыть, о каком кандидате идет речь.

"Позвольте, как представитель правоохранительного органа не буду совершать положительную или отрицательную рекламу кандидатов на должность городских голов или конкретных политических партий. Но речь идет о представителе одной из политических партий. Я думаю, что сегодня СМИ располагают информацией, имеют возможность использовать, в том числе названия и имена. Но я воздержусь называть имена и политические партии, потому что задача правоохранителей — ликвидировать такое явление как подкуп избирателей", — сказал он.

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Также Варченко предупредил, что полиция следит за всеми подозрительными действиями лиц, причастных к выборам.

"Несмотря на всю нашу превентивную работу в течение более полутора лет, мы достаточно часто и насыщенно информировали украинцев о том, что подкуп избирателей, в том числе оплата членов комиссии, агитаторов, наблюдателей во время избирательной кампании является подкупом избирателей — вы не имеете права ни получать, ни платить деньги, за это светит уголовная ответственность. Но, к сожалению, находятся то ли динозавры, то ли люди, которые думают, что не для них написан этот закон, что для них будет исключение. Нет, эти люди будут нести наказание. Мы располагаем информацией также из нескольких других областей, где политические силы пытаются использовать формирование таких сетей. Мы напоминаем политическим силам, в том числе обещание денег после избирательной кампании тоже является уголовно наказуемым преступлением по ст. 160 Уголовного кодекса", — отметил он.

Напомним, 2 октября вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, свидетельствующие об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208.