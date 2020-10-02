Вспышка коронавируса в Раде: в "Слуге народа" рассказали о заболевших

В парламенте вспышка коронавируса, отменены два пленарных заседания. Ситуацию прокомментировала в эфире канала "Украина 24" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У Корниенко (глава партии "Слуга народа" — ред.) тест положительный. ПЦР-тест не показал коронавируса, а ИФА-тест, который выявляет антитела, дал положительный результат. У него сейчас пневмония и высокая температура. Это говорит о том, что заболеть могут не только люди с каким-то сопутствующими заболеваниями или старшего возраста. Есть довольно непростые случаи в молодых людей.

Первыми заболели наиболее социально активные нардепы. Это доказывает, что социальные контакты, несоблюдение социальной дистанции может привести к болезни. В нашей фракции около 10 нардепов с таким диагнозом или тех, кто ждет результаты теста", — рассказала она.